Уночі 8 грудня ворог атакував Охтирку Сумської області, Чернігів та Дніпропетровську область.

Водночас президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні та анонсував серію міжнародних зустрічей.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Охтирку Сумської області

Близько опівночі під час атаки на Охтирку російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

Внаслідок удару загорілися одразу кілька квартир — пожежа поширилася з другого по п’ятий поверх.

Частина людей змогла вийти самостійно, інших витягували рятувальники. Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них дитина.

Роботи з ліквідації наслідків ускладнювалися загрозою повторних атак, тому рятувальникам доводилося зупинятися та знову повертатися до гасіння.

Вогонь вдалося приборкати, але розбір пошкоджених конструкцій триває.

Атака на Чернігів

Ворог також атакував Чернігів.

Безпілотник впав біля багатоповерхівки, спричинивши вибух поблизу будинку.

Ударною хвилею вибило вікна та двері, пошкоджені кілька автомобілів.

Через вибух у Чернігові загорівся газопровід — вогонь оперативно локалізували аварійні служби.

Трьом Двом постраждалим надали медичну допомогу.

Атака на Дніпропетровську область

У Криворізькому районі минула доба також минула під масованими атаками росіян.

Пізно ввечері ворог спрямував FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади. Унаслідок удару тяжкі поранення дістав 51-річний чоловік.

Медики тривалий час боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Пошкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін, а також зайнявся будинок на колесах.

Важка ніч також була і для Павлоградського району Дніпропетровської області.

По Межиріцькій громаді російські сили вдарили безпілотниками – поранено чотирьох людей, серед яких 14-річний хлопчик.

Постраждала 41-річна жінка перебуває у важкому стані.

Внаслідок удару зайнявся будинок місцевих мешканців, ще два житла зазнали значних руйнувань, пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

Під ворожим вогнем опинилися також Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади Нікопольського району.

Тут противник бив як артилерією, так і FPV-дронами. Постраждала 13-річна дівчинка, а ушкоджень зазнали дві п’ятиповерхівки, школа мистецтв та авто місцевих жителів.

Не оминули удари і Дніпро. Російський безпілотник спричинив пожежу в адмінбудівлі, вибуховою хвилею зачепило три багатоквартирні будинки та автомобіль.

За даними Повітряного командування, над областю було знищено вісім ударних дронів.

Розмова Зеленського та Мелоні

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні.

Він подякував за підтримку української енергетичної системи після ударів по інфраструктурі та за допомогу, яку Італія надішле найближчим часом — зокрема генератори.

Сторони обговорили результати перемовин української делегації у США та перспективи подальших дипломатичних зусиль.

Також Італія вкотре підтвердила готовність підтримувати Україну та наголосила на важливості реального руху Росії до припинення війни.

Міжнародні візити Зеленського

У Володимира Зеленського починається серія важливих міжнародних поїздок — до Лондона, Брюсселя та Рима.

Ці візити стануть продовженням перемовин української делегації зі стороною президента Трампа у США та покликані закріпити підхід до можливого мирного врегулювання.

У Лондоні глава держави планує зустрічі з британським керівництвом, де обговорюватимуть подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на фронті та можливість посилення протиповітряних засобів на тлі масованих атак російських дронів.

Окремий акцент буде зроблено на допомозі у відновленні енергетичної інфраструктури, яка регулярно зазнає ударів.

У Брюсселі Зеленський проведе переговори із керівництвом ЄС щодо продовження фінансових програм підтримки, допомоги українській економіці та узгодження позицій щодо майбутнього мирного процесу.

Очікуються дискусії про формат безпекових гарантій для України та подальші кроки щодо євроінтеграції.

Заключним етапом запланованих візитів стане Рим, де Зеленський зустрінеться з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні для погодження практичних кроків після їхньої останньої телефонної розмови.

Саме під час італійських перемовин можуть бути сформульовані узгоджені європейські позиції щодо наступного етапу дипломатичного процесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

