Україна продовжує роботу над мирною угодою зі США, водночас держава оновлює підходи до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Також стало відомо про деталі унікальної спецоперації СБУ та авіакатастрофу в Туреччині.

Докладніше про основні події ночі читайте в підбірці від Фактів ICTV.

Зеленський про мирні переговори зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається у постійному контакті зі США та очікує подальших кроків у роботі над мирною угодою.

У вечірньому зверненні глава держави повідомив, що заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова за підсумками зустрічей із командою президента США Дональда Трампа.

Зеленський наголосив, що Америка налаштована досягти фінальної мирної угоди, а з боку України – повна співпраця.

Україна працює над підготовкою необхідних документів і докладає зусиль для того, щоб вони були реалістичними та практичними.

Президент зазначив, що головне – щоб Росія не зривала дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни.

Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, адже світ володіє всіма інструментами для цього.

Виплати ВПО з 1 січня 2026: що зміниться

З 1 січня 2026 року розміри щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб не зміняться – людям виплачуватимуть по 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Водночас держава робить акцент на житлових програмах – компенсаціях, іпотеці та ваучерах на придбання житла.

Нова допомога: з’явиться разова виплата у 2 тис. грн для переселенців із небезпечних регіонів за умови офіційної зайнятості протягом останніх шести місяців.

Житлова програма: переселенцям з тимчасово окупованих територій надаватимуть ваучери у 2 млн грн на людину для придбання нового житла.

Поки що програма доступна для учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У держбюджет-2026 закладено 39,6 млрд грн на виплати ВПО, 14 млрд грн на житлові ваучери та 6,7 млрд грн на компенсації за знищене житло.

Міжнародні організації – NRC, ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Червоний Хрест та Карітас – продовжать надавати допомогу переселенцям, пенсіонерам, багатодітним родинам та жителям прифронтових територій.

СБУ уразила Іл-38Н перед підривом субмарини

Служба безпеки під час спецоперації у порту Новоросійськ перед підривом російського підводного човна уразила протичовновий літак Іл-38Н.

Ключовим етапом операції стало виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати плановану атаку на підводний човен.

Співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак на авіабазі Єйськ.

Цей борт відповідав за морську розвідку та протидіяв роботі українських морських дронів.

За даними СБУ, у Чорному морі Росія мала лише один такий літак, який міг виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі.

Орієнтовна вартість ураженого борта становить близько $24 млн.

Для нейтралізації літака СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів.

Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами.

Авіакатастрофа в Туреччині: загинув начальник Генштабу Лівії

У Туреччині розбився літак з лівійською військовою делегацією на чолі з начальником Генерального штабу.

23 грудня о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв’язок з літаком було втрачено.

На борту перебувало п’ять пасажирів, серед яких – начальник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.

Уламки літака були знайдені в 2 км на південь від села Кесіккавак у районі Хаймана. Турецькі ЗМІ опублікували відео з місця катастрофи.

Відомо, що начальник штабу армії Лівії перебував з візитом у Туреччині, де зустрічався з міністром оборони Ясаром Гюлером та начальником штабу армії Туреччини Сельчуком Байрактароглу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

