У Подільському районі Києва вибухнув пасажирський автобус
У п’ятницю, 26 грудня, у Подільському районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє поліція Києва.
У Києві вибухнув автобус: що відомо
– Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці. Інформація про потерпілих встановлюється, – йдеться у повідомленні.
На місце події виїхали наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибух стався в районі Виноградаря.
Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Вибух стався невдовзі після того, як водій почав рух.
– На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються, – зазначили у поліції.
