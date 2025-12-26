У п’ятницю, 26 грудня, у Подільському районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Києва.

У Києві вибухнув автобус: що відомо

– Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці. Інформація про потерпілих встановлюється, – йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Зараз дивляться

Місцеві пабліки повідомляють, що вибух стався в районі Виноградаря.

Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Вибух стався невдовзі після того, як водій почав рух.

– На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються, – зазначили у поліції.

Нагадаємо, 10 грудня 18-річний водій BMW, рухаючись від мосту Метро в напрямку станції Видубичі у Києві, втратив контроль над авто. Транспортний засіб злетів із проїзної частини та вдарився у бетонний парапет підземного переходу.

Унаслідок зіткнення загинув водій, троє пасажирів були травмовані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.