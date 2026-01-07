Цієї ночі Росія знову завдала удару по мирних містах України, зокрема по Дніпру. Водночас у Парижі відбулися ключові переговори щодо гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню, а західні лідери зробили низку гучних заяв.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Дніпро

Ввечері 6 січня російська армія атакувала Дніпро. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові квартали та навчальні заклади у Дніпрі.

За словами мера міста Бориса Філатова, понівечено понад 10 багатоповерхових будинків — вибуховою хвилею вибито сотні, а подекуди й близько тисячі вікон.

Також зафіксовано пошкодження мереж опалення біля одного з будинків, згоріли кілька автомобілів.

За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих, серед них — двоє дітей.

У більшості людей діагностували гостру реакцію на стрес, однак є й осколкові поранення.

Крім того, зазнали руйнувань будівлі профтехучилища — пошкоджені майстерні та студентський гуртожиток, пожежу ліквідували.

Ударом також зачепило два дитячі садочки та одну зі шкіл.

США: протоколи безпеки для України майже готові

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що робота над протоколами безпеки для України значною мірою завершена, а угода про економічне процвітання перебуває на фінальній стадії підготовки.

За його словами, ці протоколи мають гарантувати запобігання новим атакам проти України та забезпечити захист у разі їх повторення.

Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп не відступає від своїх зобов’язань перед Україною та підтримує напрацювання щодо безпекових гарантій.

Великобританія і Франція готові розмістити війська в Україні

Після саміту Коаліції охочих у Парижі Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали тристоронню декларацію про наміри.

Стармер заявив, що після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові центри на території України.

Водночас наголошується, що ці сили не планують прямого протистояння з РФ і мають діяти на відстані від лінії фронту, забезпечуючи стабільність після перемир’я.

Позиція Німеччини щодо гарантій безпеки Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не виключає можливості розміщення німецького військового контингенту у країнах НАТО, які межують з Україною, після припинення вогню.

За його словами, формат і масштаби такого внеску ще мають бути погоджені, однак Німеччина готова долучатися до системи гарантій безпеки, поєднуючи присутність сил в Україні та на суміжних територіях Альянсу.

ЄС готовий до юридично зобов’язуючих гарантій

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти на себе зобов’язання щодо створення політично та юридично обов’язкових гарантій безпеки для України після набрання чинності режимом припинення вогню.

Він наголосив, що Євросоюз підтримуватиме Україну через фінансову допомогу, просування до членства в ЄС, а також через цивільні й військові місії на місці, щоб держава перебувала у сильній позиції до, під час і після можливого перемир’я.

Трамп не виключає силового сценарію щодо Гренландії

Тим часом у США пролунала ще одна резонансна заява: Дональд Трамп не виключає можливості використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

У Білому домі заявили, що цей регіон розглядається як стратегічно важливий для національної безпеки США.

Водночас наголошується, що пріоритетом залишається дипломатичний шлях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 414-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.