Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли надвечір у середу, 7 січня. Російські війська атакували торговельний обʼєкт у Запоріжжі.

Вибухи у Запоріжжі 7 січня: наслідки

Детальніше про наслідки російської атаки розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, ворог знову завдав удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджений торгівельний обʼєкт.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Перед вибухами ОВА попередила про зафіксовану активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по території Запорізької області.

Вдень 7 січня стало відомо, що ворог атакував безпілотником Запорізький район, внаслідок чого поранений 58-річний чоловік.

Як уточнив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, армія РФ вдарила дроном по автомобілю, тому постраждав цивільний. Йому надали всю необхідну медичну допомогу.