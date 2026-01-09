В ночь на 9 января (с 19:30 8 января) российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 9 января: что известно

Во время ночной атаки противник применил 278 средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 беспилотника различных типов.

Запуски осуществлялись из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым), а также Донецк (ОТТ Украины).

Около 150 беспилотников составляли Shahed.

В составе удара противник применил:

242 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов;

13 баллистических ракет Искандер-М

22 крылатые ракеты Калибр

одну баллистическую ракету средней дальности (пуск с полигона Капустин Яр, Астраханская область РФ).

Основное направление удара — Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 244 воздушные цели, в частности:

226 вражеских БПЛА;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

10 крылатых ракет Калибр.

В то же время зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 19 локациях.

Наибольшие разрушения понес Киев. Там зафиксированы попадания в жилые дома в нескольких районах города.

На данный момент известно, что в результате комбинированной атаки на Киев 9 января погибли по меньшей мере четыре человека, более 20 — ранены, среди погибших есть медик.

Из-за повреждения критической инфраструктуры возникли перебои с электроснабжением, водой и отоплением.

Под ракетной атакой также оказался Львов . По подтвержденной информации, враг нанес удар по городу баллистической ракетой Орешник, которая летела со скоростью 13 тыс. км/ч.

В результате вражеской атаки во Львове поражен объект критической инфраструктуры, временно без газа остались сотни абонентов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.