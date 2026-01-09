РФ атаковала Украину 242 дронами и 36 ракетами: как сработала ПВО
В ночь на 9 января (с 19:30 8 января) российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 9 января: что известно
Во время ночной атаки противник применил 278 средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 беспилотника различных типов.
Запуски осуществлялись из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым), а также Донецк (ОТТ Украины).
Около 150 беспилотников составляли Shahed.
В составе удара противник применил:
- 242 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов;
- 13 баллистических ракет Искандер-М /С-400 (пуски из Брянской области РФ);
- 22 крылатые ракеты Калибр (из акватории Черного моря);
- одну баллистическую ракету средней дальности (пуск с полигона Капустин Яр, Астраханская область РФ).
Основное направление удара — Киевская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 244 воздушные цели, в частности:
- 226 вражеских БПЛА;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 10 крылатых ракет Калибр.
В то же время зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 19 локациях.
Наибольшие разрушения понес Киев. Там зафиксированы попадания в жилые дома в нескольких районах города.
На данный момент известно, что в результате комбинированной атаки на Киев 9 января погибли по меньшей мере четыре человека, более 20 — ранены, среди погибших есть медик.
Из-за повреждения критической инфраструктуры возникли перебои с электроснабжением, водой и отоплением.
Под ракетной атакой также оказался Львов . По подтвержденной информации, враг нанес удар по городу баллистической ракетой Орешник, которая летела со скоростью 13 тыс. км/ч.
В результате вражеской атаки во Львове поражен объект критической инфраструктуры, временно без газа остались сотни абонентов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.