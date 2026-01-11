Унаслідок ворожого удару в одному з районів Одеської області відсутнє електропостачання. Постраждало двоє людей.

Про це повідомив начальник обласної МВА Сергій Лисак.

Ворог пошкодив об’єкт інфраструктури на Одещині

– Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередньо, постраждало двоє людей, – йдеться в повідомленні.

Начальник МВА уточнив, що наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири будівлі зазнали пошкоджень.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вранці 10 січня російські війська завдали удару по Одесі за допомогою ударних безпілотників Shahed.

Ворог влучив у промислову інфраструктуру Одеського району, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, на території портового підприємства було пошкоджено порожній резервуар, а утеплювач загорівся.

Інформація про можливих загиблих чи додаткових постраждалих наразі не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.