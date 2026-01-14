У селищі Рудно неподалік Львова сталася стрілянина. Невідомий громадянин здійснив постріли в автомобіль групи оповіщення ТЦК і СП.

Оновлено о 13:50. Цю інформацію підтвердила поліція Львівської області 14 січня.

Стрілянина в авто ТЦК у Рудно біля Львова

За інформацією правоохоронців, подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно.

Як зазначають у поліції, водій авто Volkswagen Passat здійснив декілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого поїхав з місця.

За даними правоохоронців, внаслідок події ніхто не постраждав. Проте мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, дістав технічні пошкодження.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

25 грудня у Дніпрі відбувся напад з ножем на двох працівників ТЦК і СП. Інформацію про це підтвердили у поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, конфлікт стався на вулиці Калиновій у Дніпрі під час проведення заходів оповіщення. Зазначається, що чоловік спричинив ножові поранення двом представникам ТЦК.

У поліції розповіли, що постраждалих військовослужбовців госпіталізували до лікарні.

Фото: Поліція Львівської області