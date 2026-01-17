Вночі 16 січня 41-річна жителька Рівного перекинула портрети полеглих захисників України на Майдані Незалежності в центрі міста.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Нетвереза жінка пошкодила портрети полеглих захисників у Рівному: що відомо

Повідомлення про неадекватну поведінку жінки надійшло до поліції близько 23:00 16 січня. На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Порушницю за наданим описом розшукали на сусідній вулиці неподалік Майдану Незалежності. Алкотестер Dräger зафіксував 0,91 проміле алкоголю.

Жінка пояснила, що портрети загиблих її дратували, оскільки нагадують про війну. Вона заявила, що не шкодує про вчинене, однак вибачилася перед родинами полеглих воїнів.

У Рівненській міській раді заявили, що портрети загиблих військових вже передали у друк. Їх буде оновлено і встановлено заново.

зауважив — Хочу сказати одне: цей вчинок – нікчемний і недостойний. Бо перед нами – портрети людей, які віддали за нас найцінніше, –секретар міськради Віктор Шакирзян.

ст. 296 Дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1Кримінального кодексу України (хуліганство).

Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Також її притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП — поява в громадському місці у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції повідомили, що всі 13 меморіальних конструкцій з портретами загиблих Героїв уже відновили.

Фото: Поліція Рівненської області

