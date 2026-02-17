Уночі проти 17 лютого Росія продовжила повітряні атаки на українські регіони.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Одесі та на Прикарпатті.

Паралельно стало відомо про пожежу на нафтопереробному заводі в Росії, а також триває підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, США та РФ.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Дніпро та область

Атака на Дніпро та область була із застосуванням ракет, безпілотників, артилерії та авіабомб.

У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки.

У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам’янського району – житло.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.

На Нікопольщині росіяни атакували сам районний центр, а також Червоногригорівську і Покровську громади. Побито інфраструктуру, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.

Нічна атака на Одесу

Також уночі проти 17 лютого російські війська атакували Одесу ударними дронами.

Унаслідок атаки в Одесі зазнали пошкоджень об’єкт інфраструктури, житлові будинки, магазин і станція технічного обслуговування.

В одному з районів міста загорілися верхні поверхи багатоповерхівки.

Повітряну тривогу в Одесі цієї ночі оголошували шість разів.

Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків віком 62 та 65 років. Один із них перебуває у важкому стані, інший — у стані середнього ступеня тяжкості, обох госпіталізовано.

Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

За даними ДТЕК, руйнування енергетичної інфраструктури Одеси — надзвичайно серйозні. Щоб повернути обладнання до працездатного стану, наголошують у компанії, знадобиться багато часу.

Вибухи в Бурштині

Зранку 17 лютого пролунали вибухи у Бурштині Івано-Франківської області.

Перед вибухами начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук попередила про ракетну загрозу.

– Ворожі ракети в повітряному просторі області! Перейдіть у безпечне місце! – звернулася вона до жителів Прикарпаття.

У Повітряних силах ЗСУ згодом уточнили, що ракета пролітала повз Бурштин у західному напрямку.

Після цього жителі міста повідомили про серію вибухів.

Станом на цей момент офіційної інформації про руйнування чи постраждалих не оприлюднено. Дані уточнюються.

Заяви сенаторів США у Києві

Під час візиту до Києва 16 лютого сенатор-демократ Річард Блюменталь та сенатор Шелдон Вайтгаус заявили, що Росія цілеспрямовано атакує підприємства, пов’язані з американським бізнесом в Україні.

За словами Блюменталя, Кремль навмисно обирає американські заводи та офіси як мішені для ракетних і дронових ударів.

Він закликав до розширення військової допомоги Україні, зокрема постачання перехоплювачів для систем Patriot, літаків F-16 та посилення санкцій проти Росії.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя на Запоріжжі залишається напруженою.

Російські війська продовжують штурмові дії із застосуванням техніки, однак Сили оборони України утримують позиції та проводять результативні контратаки.

Сирський наголосив, що пріоритетом залишається збереження життя українських військових і підтримання боєздатності підрозділів.

Справа Германа Галущенка

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко оскаржив своє затримання у Вищому антикорупційному суді.

Суд постановив, що Галущенко залишатиметься під вартою до розгляду питання про запобіжний захід, який призначено на 17 лютого.

Його підозрюють у створенні та участі у злочинній організації й легалізації коштів, одержаних незаконним шляхом.

Віткофф і Кушнер вилетіли до Женеви

Представники Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вилетіли з Маямі до Женеви для участі у новому раунді тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, а також у ядерних перемовинах з Іраном.

Про це в соцмережі X повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, з Маямі майже одночасно вилетіли два бізнес-джети, якими користуються Віткофф і Кушнер.

Пожежа на Ільському НПЗ на Кубані

Тим часом у Росії в Краснодарському краї повідомили про пожежу на Ільському НПЗ, розташованому на території Кубані.

За попередніми даними російських джерел, на об’єкті сталося займання.

Ільський нафтопереробний завод є одним із підприємств паливно-енергетичного комплексу регіону.

Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

