Нічна атака на Україну: РФ запустила балістичну ракету Іскандер та 120 дронів
- Росія запустила по Україні одну балістичну ракету Іскандер-М, а також 120 дронів.
- Повітряні сили збили 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
- Водночас зафіксовано влучання ракети та ударних БпЛА на 11 локаціях.
У ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) РФ атакувала Україну 121 засобом повітряного нападу.
Нічна атака на Україну 21 лютого: що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Росія запустила по Україні одну балістичну ракету Іскандер-М із Воронезької області, а також 120 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 80 із запущених дронів були Шахеди.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.