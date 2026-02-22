РФ атакувала Україну 297 БпЛА та 50 ракетами, зокрема Цирконами та Іскандерами
Уночі проти 22 лютого (з 19:00 21 лютого) Росія здійснила комбіновану атаку на Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 22 лютого: що відомо
За інформацією військових, окупанти застосували 347 засобів повітряного нападу:
- чотири протикорабельні ракети Циркон (пуски з ТОТ АР Крим);
- 22 балістичні ракети Іскандер-М /С-400 (пуски з Брянська, Бєлгородська області РФ, ТОТ Донеччини);
- 18 крилатих ракет Х-101 (пуски з Вологодської області РФ);
- дві крилаті ракети Іскандер-К (пуски з Курської області РФ);
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 (пуски з Курської області РФ);
- 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів (пуски з Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Криму).
Близько 200 із застосованих росіянами дронів становили Шахеди.
Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 10:00 22 лютого сили протиповітряної оборони збили або приглушили 307 повітряних цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів, зокрема:
- дві ракети Циркон;
- вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 17 крилатих ракет Х-101;
- дві ракети Іскандер-К;
- чотири ракети Х-59/69;
- 274 БпЛА.
Водночас зафіксовано влучання 14 ракет і 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків БпЛА чи їхніх уламків на п’яти локаціях.
Зокрема, уночі проти 22 лютого Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.
Унаслідок влучань на енергооб’єктах сталися масштабні пожежі.
Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.
Крім того, зранку 22 лютого під ударом був Миколаїв.
Спершу було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, згодом — об’єкти енергетики.
Через атаку без електропостачання залишилися близько 16 тис. абонентів. Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.
Ракетно-дронова атака зачепила й Київську область.
Там пошкодження зафіксовано у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах.
Загалом унаслідок атаки загинув 49-річний чоловік, постраждали 15 осіб, серед них четверо дітей. Троє людей перебувають у важкому стані, двоє з них — в операційній.
За даними Повітряних сил, атака триває — у повітряному просторі досі залишаються ворожі БпЛА.