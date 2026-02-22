Уночі проти 22 лютого (з 19:00 21 лютого) Росія здійснила комбіновану атаку на Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 22 лютого: що відомо

За інформацією військових, окупанти застосували 347 засобів повітряного нападу:

Зараз дивляться

чотири протикорабельні ракети Циркон

22 балістичні ракети Іскандер-М

18 крилатих ракет Х-101

дві крилаті ракети Іскандер-К

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 69

297 ударних БпЛА типу Shahed

Близько 200 із застосованих росіянами дронів становили Шахеди.

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 10:00 22 лютого сили протиповітряної оборони збили або приглушили 307 повітряних цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів, зокрема:

дві ракети Циркон;

вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

17 крилатих ракет Х-101;

дві ракети Іскандер-К;

чотири ракети Х-59/69;

274 БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 14 ракет і 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків БпЛА чи їхніх уламків на п’яти локаціях.

Зокрема, уночі проти 22 лютого Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Унаслідок влучань на енергооб’єктах сталися масштабні пожежі.

Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, зранку 22 лютого під ударом був Миколаїв.

Спершу було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, згодом — об’єкти енергетики.

Через атаку без електропостачання залишилися близько 16 тис. абонентів. Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.

Ракетно-дронова атака зачепила й Київську область.

Там пошкодження зафіксовано у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах.

Загалом унаслідок атаки загинув 49-річний чоловік, постраждали 15 осіб, серед них четверо дітей. Троє людей перебувають у важкому стані, двоє з них — в операційній.

За даними Повітряних сил, атака триває — у повітряному просторі досі залишаються ворожі БпЛА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.