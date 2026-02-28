Уранці 28 лютого російські війська здійснили атаку на Краматорськ ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомляє Краматорська міська рада.

Атака на Краматорськ 28 лютого: що відомо

За інформацією міської ради, атака на Краматорськ сьогодні, 28 лютого, сталася близько 11:00.

Зараз дивляться

Окупанти застосували три безпілотні літальні апарати типу V2U.

Відомо, що під удари прийшлися по території АЗС.

Попередньо відомо про одного пораненого.

Наразі триває встановлення остаточних наслідків атаки. Місцева влада уточнює масштаби руйнувань та стан постраждалого.

Нагадаємо, уночі проти 28 лютого російські війська атакували Дніпро. Унаслідок удару поранення дістав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, стан постраждалого уточнюється.

Фото: Краматорська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.