У ніч проти 19 березня російські війська знову атакували українські міста та регіони безпілотниками. Під ударом опинилися Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Львів.

Унаслідок обстрілів є постраждалі, пожежі, руйнування житла та перебої з електропостачанням.

Тим часом у застосунку Дія прискорили продовження бронювання від мобілізації, у Франції обговорюють незвичний курйоз на муніципальних виборах, а президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою заявою щодо Ірану та Катару.

Про головні події ночі та ранку 19 березня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Атака на Одесу

Уночі проти 19 березня російські безпілотники масовано атакували Одесу.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки сталися руйнування та пожежі в житлових будинках у трьох районах Одеси.

Під удар також потрапила територія комунального підприємства, де зазнали пошкоджень частина обладнання та 11 транспортних засобів.

У Приморському районі пошкоджено 12 житлових будинків. Двох людей госпіталізували. Комунальні служби розчищають території та закривають вибиті вікна, а на місці працює оперативний штаб, де жителям уже надали понад 20 консультацій.

У Київському районі пошкоджено гуртожиток одного з університетів та 22-поверховий житловий будинок.

На 14-му поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа. За даними ДСНС, з будинку евакуювали 70 осіб. Загалом там вибито близько 180 вікон, а до ліквідації наслідків залучили понад 40 працівників комунальних служб і спецтехніку.

У Хаджибейському районі частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Там також проводять обстеження та фіксують наслідки удару.

Загалом під час атаки на Одесу постраждали троє людей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, серед яких троє дітей.

Атака на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області зранку 19 березня повідомили, що ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками. Поранення дістали дві людини.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Межівській та Миколаївській громадах. Там пошкоджено приватний будинок, поранення дістала 57-річна жінка.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через атаку виникла пожежа, також пошкоджено інфраструктуру.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Червоногригорівська громада. Там побиті приватні будинки та господарська споруда.

Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок учорашнього обстрілу району постраждала ще одна жінка віком 56 років. Її госпіталізували у важкому стані.

Вибухи у Запоріжжі

Уранці 19 березня пролунали вибухи у Запоріжжі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська атакували інфраструктуру обласного центру.

Через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тис. побутових та ще близько 2 тис. юридичних абонентів.

Для забезпечення безперебійної роботи об’єкти перевели на резервні джерела живлення. За 20 хвилин електропостачання вдалося відновити вже для понад 83% абонентів.

Станом на 08:21 без світла залишалися 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.

Також відомо, що внаслідок атаки одна людина дістала поранення і перебуває у важкому стані. Інформацію щодо можливих руйнувань та остаточних наслідків удару ще уточнюють.

Дрон атакував Головне управління СБУ у Львівській області

Під російською атакою опинилося Головне управління СБУ у Львівській області. За попередніми даними, ворожий безпілотник завдав удару по будівлі, внаслідок чого зафіксовано руйнування.

Крім того, у Львові виявляють уламки БпЛА. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів не підходити до таких знахідок, оскільки вони можуть здетонувати, а одразу повідомляти поліцію та ДСНС.

Згодом він уточнив, що під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів. Попередньо, минулося без постраждалих.

У Дії прискорили продовження бронювання від мобілізації

На порталі Дія продовження бронювання від мобілізації прискорили втричі. Тепер процедура займає до 24 годин замість 72.

У Дії пояснили, що новий механізм дає змогу вчасно оновлювати статус працівників без анулювань і затримок.

Подати заяву можуть компанії з Єдиного переліку, а також керівники, підписанти або уповноважені особи.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на порталі як керівник або уповноважена особа, обрати послугу продовження бронювання працівників, перевірити дані про компанію, додати працівників та підписати заяву КЕПом.

Водночас якщо термін бронювання вже завершився або змінилася роль працівника, слід подавати стандартну заяву.

Курйоз на виборах у Франції

Французьке місто Арсі-сюр-Об опинилося в центрі уваги соцмереж через прізвища кандидатів на муніципальних виборах.

Чинний мер міста Шарль Гіттлер балотується на переобрання, а одним із його опонентів став Антуан Рено-Зелінські.

Через це у мережі з’явилася хвиля жартів і мемів, а сам мер зізнався, що така увага стала для його родини надмірною.

За його словами, люди майже не цікавляться програмами кандидатів і політикою, натомість зосередилися лише на їхніх прізвищах.

Антуан Рено-Зелінські також визнав, що ситуація виглядає абсурдною, хоча особисто йому це не надто смішно. Водночас він зауважив, що було б краще, якби про місто говорили з інших причин.

Трамп пригрозив Ірану ударом по Південному Парсу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати масованого удару по газовому родовищу Південний Парс в Ірані, якщо Тегеран знову атакує катарські об’єкти зрідженого природного газу.

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що Ізраїль, за його словами, завдав удару по об’єкту Південний Парс, а США та Катар нібито не були причетні до атаки і не знали про неї заздалегідь.

Він також стверджував, що Іран після цього “несправедливо” атакував частину катарського об’єкта ЗПГ.

За словами Трампа, якщо подібне повториться, США можуть “масовано” вдарити по всьому родовищу Південний Парс.

Водночас Трамп додав, що не хоче такого рівня насильства та руйнувань, але у разі нової атаки на катарську газову інфраструктуру, за його словами, “без вагань” піде на цей крок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

