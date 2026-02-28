Зранку 28 лютого біля контейнерного майданчика у Львові виявили замасковану бойову гранату.

Про інцидент повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Виявлена граната у Львові 28 лютого: що відомо

За словами мера, підозрілий предмет був виявлений у дворі на вулиці Володимира Великого. Його помітила двірничка.

Після повідомлення про знахідку територію оперативно обгородили. На місце прибули вибухотехніки, які підтвердили, що це справжня бойова граната.

Небезпечний предмет було знешкоджено.

Наразі поліція проводить слідчі дії та з’ясовує обставини його появи у житловому районі.

Андрій Садовий наголосив, що це приклад відповідальної поведінки, яка могла врятувати людські життя.

— Це той випадок, коли уважність і відповідальність рятують життя. Під час війни немає абсолютно безпечних місць, – додав Садовий.

Нагадаємо, що менше тижня тому стався теракт у Львові.

Близько 00:30 22 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20.

Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції прогримів вибух, після прибуття другого екіпажу — другий.

Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Поранення дістали о 25 осіб, серед них, зокрема, правоохоронці.

Крім того, пошкоджено службовий патрульний автомобіль та цивільний транспортний засіб.

Згодом стало відомо, що поліція спільно зі Службою безпеки України затримала ймовірну підривницю, оголосили їй підозру, а згодом і запобіжний захід.

25 лютого підозру оголосили й 18-річній харків’янці, яка під час теракту у Львові 22 лютого заманила правоохоронців на місце вибуху.

