Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровську область. Майже 30 разів ворог атакував безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Нічна атака на Дніпропетровщину 15 червня

За словами Олександра Ганжі, внаслідок атаки у Дніпрі понівечені підприємства, коледж, заклад культури та інфраструктура. Поранення дістав 64-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Зараз дивляться

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська громади. Вибухами пошкодило амбулаторію, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі від ворожих атак потерпали Васильківська і Петропавлівська громади. Там понівечені підприємство, навчальний заклад, багатоквартирний та приватний будинки.

Противник завдав удару й по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі. У лікарню у стані середньої тяжкості госпіталізували 46-річного чоловіка.

У Павлоградському районі росіяни атакували Троїцьку громаду. Там понівечені приватний будинок та автомобілі.

О 07:54 Олександр Ганжа повідомив про звуки вибухів у Дніпрі. За його словами, це робота ношої протиповітряної оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.