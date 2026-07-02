У Києві пошкоджений Інститут біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України внаслідок російської атаки в ніч на 2 липня. Там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України.

У Києві пошкоджено Інститут біохімії 2 липня: наслідки

– Поки писати нічого конкретного не можна, але з важливого: постраждалих немає, що не згоріло, те залито, після обіду догасять і можна буде прибирати/сушити, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морозильники працюють, а директор перебуває на робочому місці.

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У ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами та реактивними безпілотниками, внаслідок чого відомо щонайменше про 20 загиблих та 96 постраждалих людей.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, російські війська застосували під час нічної атаки на Україну 74 ракети різних типів та 496 безпілотників.

Очільники МЗС, Міністерств оборони та посольств низки країн світу відреагували на обстріл Києва, зазначивши, що Росія забирає життя мирних жителів.

Фото: Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

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