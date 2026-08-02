Атака на поштовий термінал під Харковом: загорілися вантажівки й контейнери, є загиблий
Одна людина загинула внаслідок атаки на поштовий термінал під Харковом сьогодні, 2 серпня.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на поштовий термінал під Харковом: що відомо
Атака на поштовий термінал під Харковом сталася сьогодні, 2 серпня.
Унаслідок ворожого удару спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.
За півтори години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Тоді ж стало відомо, що атака на поштовий термінал під Харковом забрала життя однієї людини.
Наразі правоохоронці, медики та пожежники обходять територію для виявлення можливих постраждалих.
Ліквідація наслідків удару триває.
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