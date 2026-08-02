Одна людина загинула внаслідок атаки на поштовий термінал під Харковом сьогодні, 2 серпня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на поштовий термінал під Харковом: що відомо

Атака на поштовий термінал під Харковом сталася сьогодні, 2 серпня.

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Унаслідок ворожого удару спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

За півтори години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Тоді ж стало відомо, що атака на поштовий термінал під Харковом забрала життя однієї людини.

Наразі правоохоронці, медики та пожежники обходять територію для виявлення можливих постраждалих.

Ліквідація наслідків удару триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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