Розпочато розслідування розстрілу українського військовополоненого у Волноваському районі.

Розстріл військовополоненого ЗСУ у Волноваському районі

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Збройних сил України поблизу Мирного у Волноваському районі. Під час виконання бойового завдання окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, після чого розстріляли його.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події, а також осіб із числа військовослужбовців РФ, причетних до скоєння цього злочину.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

До речі, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади на Донеччині російські окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, а після допиту розстріляли його.

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