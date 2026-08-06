Біля Волновахи окупанти розстріляли українського військовополоненого: розпочато розслідування
- Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування розстрілу українського військовополоненого у Волноваському районі.
- За даними слідства, 22 липня 2026 року російські військові взяли в полон бійця ЗСУ поблизу Мирного, після чого розстріляли його.
- Справу кваліфікували як воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 ККУ, а слідчі встановлюють усі обставини та причетних військовослужбовців РФ.
Розпочато розслідування розстрілу українського військовополоненого у Волноваському районі.
Розстріл військовополоненого ЗСУ у Волноваському районі
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Збройних сил України поблизу Мирного у Волноваському районі. Під час виконання бойового завдання окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, після чого розстріляли його.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події, а також осіб із числа військовослужбовців РФ, причетних до скоєння цього злочину.
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
До речі, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади на Донеччині російські окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, а після допиту розстріляли його.