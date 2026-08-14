Потужні вибухи в Харкові пролунали вдень у п’ятницю, 14 серпня. Унаслідок російської атаки пошкоджено понад 10 багатоповерхових будинків, є постраждалий.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 14 серпня: які наслідки

За інформацією міського голови, ворог наніс удар по найближчому передмістю Харкова.

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– Унаслідок удару по передмістю у кількох багатоквартирних будинках Шевченківського району вибиті вікна, – написав Терехов.

Пізніше він уточнив, що внаслідок вибухів у Харкові сьогодні пошкоджено понад десять багатоповерхівок, одна людина постраждала.

Нагадаємо, вранці 9 серпня росіяни тричі вдарили крилатими ракетами Бандероль по Салтівському району Харкова.

Буди зафіксовані влучання в дві багатоповерхівки і на території парку. Загинуло троє людей, 37 дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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