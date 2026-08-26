Російські війська вночі та вранці 26 серпня продовжили атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру.

У Чернігові після удару реактивними безпілотниками знищено житловий будинок, на Сумщині через обстріли виникли масштабні пожежі, а в Херсоні російські FPV-дрони атакували житлові та торговельні об’єкти.

Водночас у Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово, де спалахнула масштабна пожежа, а в Котовську Тамбовської області загорівся великий логістичний центр Wildberries.

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Серед інших подій ранку — конфлікт біля автомобіля ТЦК у Тернополі, після якого один із військовослужбовців опинився у лікарні, нагородження Ілона Маска українським орденом Свободи.

Про ці та інші події ночі та ранку 26 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на Чернігів

Зранку 26 серпня російські війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками.

Після одного з влучань спалахнув приватний житловий будинок. Вогонь фактично повністю знищив оселю. Пошкоджень зазнали також господарські споруди, а у розташованому поруч магазині виникла пожежа.

За попередньою інформацією, у момент удару в будинку перебували троє людей.

Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки. Ще одну, 14-річну дівчинку, госпіталізували.

У Чернігові 26 серпня оголосили днем жалоби. У місті заборонили проведення розважально-концертних заходів та трансляцію розважальної музики у громадських місцях.

Остаточні наслідки атаки ще встановлюються.

Обстріли Сумщини

Увечері 25 серпня російські війська завдали ударів по Сумах.

Пошкоджень зазнали нежитлові приміщення, після влучань виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на двох локаціях.

Через загрозу повторних російських ударів їм доводилося тимчасово призупиняти роботи та відходити у безпечні місця.

Під ранок російські війська знову атакували область — цього разу удар припав по житловому будинку у Глухівській громаді.

Нічні атаки FPV-дронів на Херсон

У ніч проти 26 серпня російські війська неодноразово атакували Херсон FPV-дронами.

У різних районах міста після влучань виникли пожежі. За двома адресами загорілися магазини.

Також внаслідок атак спалахнули дах житлового будинку та господарська споруда.

Під час ліквідації наслідків російські війська неодноразово намагалися завдати повторних ударів по рятувальниках. Через небезпеку роботи доводилося проводити в особливо складних умовах.

Попри загрозу повторних атак, надзвичайники ліквідували всі пожежі.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Атака на НПЗ у Кстово

У ніч проти 26 серпня безпілотники атакували НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області РФ.

Жителі міста протягом ночі повідомляли про серію вибухів у районі підприємства. Згодом у мережі почали з’являтися відео масштабної пожежі та сильного задимлення над територією заводу.

За даними моніторингових ресурсів, на території НПЗ зафіксували численні влучання.

Українська компанія Fire Point заявила, що для ураження об’єкта Сили оборони застосували безпілотники FP-1.

Станом на ранок російська влада не повідомляла про масштаби пошкоджень заводу та можливий вплив удару на його роботу.

Пожежа на складі Wildberries у Котовську

У ніч проти 26 серпня Котовськ Тамбовської області РФ зазнав масованої атаки безпілотників.

Після ударів спалахнув великий логістичний центр Wildberries. За даними місцевої влади, площа пожежі перевищила 100 тис. кв. м.

У самій компанії підтвердили атаку на об’єкт та зазначили, що на момент удару приймання нових поставок товарів там не здійснювалося.

За відкритими даними, логістичний комплекс займає близько 108 тис. кв. м та розрахований на зберігання до 54 млн одиниць товарів.

У Fire Point також заявили, що логістичний хаб був уражений безпілотниками FP-1.

Конфлікт біля автомобіля ТЦК у Тернополі

Увечері 25 серпня у Тернополі стався конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями ТЦК, які проводили заходи оповіщення.

Інцидент стався близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. За даними поліції, під час розмови військових з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші люди.

Вони били по машині та вступили у конфлікт із представниками ТЦК.

У Тернопільському обласному ТЦК повідомили, що один із військовослужбовців дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Також невстановлені особи заволоділи його особистими речами та пошкодили службовий Nissan X-Trail.

Поліція перевіряє інформацію про те, що в окремих учасників конфлікту могли бути предмети, схожі на бити та ножі.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події та вирішують питання щодо правової кваліфікації.

Ілона Маска нагородили орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський 26 серпня підписав указ про нагородження американського підприємця, інженера та керівника SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи.

В указі зазначається, що нагороду присуджено за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також за розвиток відносин між Україною та Сполученими Штатами.

Орден Свободи є однією з державних нагород України. Його заснували у 2008 році.

Ним відзначають за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії, захисті прав і свобод людини та консолідації суспільства.

США наразі не планують нових ударів по Ірану

Сполучені Штати наразі не планують відновлювати масштабні удари по Ірану та мають намір зосередитися на економічному тиску, санкціях і військово-морській блокаді, пише Axios.

За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо протягом останніх днів повідомив союзникам, що Вашингтон поки не готує нової масштабної військової операції проти Тегерана.

Водночас застосування сили повністю не виключається. Американські чиновники допускають удари у випадку, якщо Іран першим атакує сили або об’єкти США.

Одним із чинників зміни підходу стала ситуація в Ормузькій протоці. У Вашингтоні вважають, що після розмінування протоки американськими ВМС Іран значною мірою втратив можливість впливати на судноплавство та світові енергетичні ринки.

Нинішня стратегія передбачає продовження морської блокади, нові санкції та спроби перекрити фінансові канали Тегерана.

Водночас переговорів між США та Іраном наразі немає. За даними Axios, Вашингтон намагається тиском змусити Тегеран повернутися за стіл переговорів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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