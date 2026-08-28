Російські війська вночі та вранці 28 серпня продовжили масовані удари по українських містах і цивільній інфраструктурі.

У Сумах ворог застосував одразу вісім керованих авіабомб, серед цілей були житловий сектор, промислова зона та сортувальний центр Нової пошти.

На Київщині другу добу тривають атаки, пошкоджені десятки цивільних об’єктів, а у Святопетрівському знищено ще одне сортувальне депо Нової пошти.

Зараз дивляться

Під ударами також опинилися Запоріжжя та Харків. У Запоріжжі російський дрон знову атакував Епіцентр, де виникла масштабна пожежа, а у Харкові ворог поцілив у торговельний центр.

Тим часом у Росії Сили оборони знову уразили Ярославський НПЗ, де спалахнула пожежа.

Про ці та інші події ночі та ранку 28 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на Суми

Увечері 27 серпня та в ніч проти 28 серпня російські війська масовано атакували Суми керованими авіабомбами.

Спочатку ворог завдав чотирьох ударів по північній та східній частинах міста. Під вогнем опинилися приватний сектор, промислова зона та об’єкт інфраструктури. У зруйнованих приватних будинках рятувальники деблокували людей з-під завалів.

Згодом росіяни повторно атакували місто ще чотирма КАБами. Удари припали на промислову зону та станцію технічного обслуговування у Зарічному районі.

Після влучань загорілися автомобілі та господарські приміщення. Пожежі вдалося локалізувати.

Загалом у Сумах зафіксували вісім ударів керованими авіабомбами по п’яти локаціях.

За даними поліції, загинув чоловік, ще семеро людей дістали поранення. Крім того, у двох жінок медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Однією з цілей став сортувальний центр Нової пошти. У компанії повідомили, що по терміналу вдарили чотири КАБи, внаслідок чого об’єкт був знищений, а три вантажівки пошкоджені.

Усі працівники залишилися живими. Нова пошта також пообіцяла компенсувати клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень.

Атаки на Київську область

Київська область другу добу поспіль перебуває під постійними російськими атаками.

За даними ДСНС, від першого влучання вночі 27 серпня регіон зазнав уже 38 атак. Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Станом на ранок пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів. Також під ударами опинилися підприємства та інші цивільні об’єкти.

У Бучанському районі внаслідок ранкової атаки загинула людина. Ще один чоловік дістав множинні осколкові поранення та був госпіталізований.

У Фастівському районі постраждала жінка, яка отримала порізи руки.

Рятувальникам доводиться працювати в умовах постійної загрози повторних ударів. Від початку ліквідації наслідків повітряну тривогу оголошували вже близько 20 разів, тому роботи неодноразово переривали.

У ніч проти 28 серпня російський дрон також знищив сортувальне депо Нової пошти у Святопетрівському на Київщині.

Після першого влучання на території виникла пожежа. Також пошкоджень зазнало розташоване поруч виробництво.

Приблизно за годину, коли рятувальники вже працювали на місці, російські війська завдали ще двох ударів по цій самій локації. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце.

Через значне задимлення мешканців Святопетрівського та прилеглих територій закликали зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Також через ліквідацію наслідків атаки тимчасово обмежували рух на частині вулиць Київської, Індустріальної та Чорновола.

У Новій пошті повідомили, що всі співробітники живі. Інформація щодо можливих постраждалих на інших об’єктах уточнюється.

Удар по Епіцентру у Запоріжжі

Зранку 28 серпня російські війська знову атакували торговельний центр Епіцентр у Запоріжжі.

За даними обласної влади, по території торговельного комплексу влучив російський безпілотник.

Після удару спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 2 тис. кв. м площі гіпермаркету.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та встановлення масштабів руйнувань.

Атака на Харків

Удень 28 серпня російські війська завдали удару по торговельному центру в Київському районі Харкова.

Екстрені служби вирушили на місце влучання, а обласна влада почала уточнювати наслідки атаки.

За минулу добу під російські удари також потрапили Харків та ще 16 населених пунктів області.

У регіоні є загиблі та постраждалі, серед них діти. Зокрема, атаки фіксували у Харкові, Змієві та Ізюмі.

Російські війська застосовували безпілотники проти Київського, Індустріального та Основ’янського районів Харкова.

Ураження Ярославського НПЗ у РФ

Сили оборони України знову уразили Ярославський нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС у Росії.

За даними Fire Point, для атаки застосували безпілотники FP-1.

Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. У районі Ярославля російська влада також обмежила рух транспорту в напрямку Москви.

Ярославський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо. У Генштабі ЗСУ наголосили, що підприємство залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Швеція передасть Україні катери та кошти на ППО

Швеція оголосила про нову допомогу Україні.

Київ отримає десять швидкісних катерів берегової охорони, які передадуть ДСНС у їхньому нинішньому стані.

Катери мають посилити можливості України у розмінуванні, буксируванні, транспортуванні та проведенні рятувальних операцій на воді.

Окремо Стокгольм виділить ще 270 млн шведських крон, або близько $28,4 млн, на оборонну підтримку України.

Пріоритетом стане протиповітряна оборона. Приблизно $14 млн із цієї суми спрямують у межах ініціативи PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американське озброєння за кошти партнерів.

Це вже п’ятий внесок Швеції у PURL. Загальна сума шведського фінансування у межах цієї ініціативи має сягнути $552 млн.

Трамп перейменував озеро Онтаріо на Озеро Америка

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на Озеро Америка — Lake America.

Федеральні органи США мають перейти на нову назву після того, як Міністерство внутрішніх справ оновить Інформаційну систему географічних назв.

На це міністру внутрішніх справ Дугу Бургуму дали 30 днів.

Указ діятиме лише в межах американської федеральної системи. Канада не зобов’язана використовувати нову назву.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вже виступив проти рішення Трампа та заявив, що країна продовжить використовувати історичну назву озеро Онтаріо.

Помер король Норвегії Гаральд V

У п’ятницю 28 серпня у віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V.

За повідомленням королівської родини, монарх помер у Національній лікарні в Осло, де перебував через ускладнення рідкісного захворювання крові.

Після смерті короля державний прапор над Королівським палацом приспустили.

Трон автоматично переходить до його 53-річного сина, кронпринца Гокона, який уже виконував обов’язки регента під час госпіталізації батька.

Гаральд V очолював Норвегію з 1991 року — загалом 35 років. Він був першим монархом країни з XIV століття, який народився на території Норвегії.

У країні його запам’ятали як близького до людей та прогресивного монарха. Однією з найбільш символічних стала його промова після терактів Андерса Брейвіка у 2011 році, яка стала важливим моментом національного єднання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.