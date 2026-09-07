Уночі 7 вересня прогриміли вибухи в Запоріжжі під час атаки на місто ударним безпілотником.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 7 вересня: що відомо

Під час російської атаки на Запоріжжя ворожий безпілотник влучив у торговельний центр. На місці удару виникла пожежа.

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За попередніми даними, внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 7 вересня, ніхто не постраждав.

Інформація щодо остаточних наслідків російського удару по Запоріжжю уточнюється.

Нагадаємо, 5 вересня російські війська двічі протягом дня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Влучання зафіксували в різних районах міста.

Унаслідок ударів було зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також автостоянку. Після першої атаки російські війська повторно вдарили по автостоянці, де знову спалахнула пожежа.

Згодом РФ продовжила атакувати Запоріжжя безпілотниками. Загалом унаслідок ударів постраждали дев’ятеро людей, усі вони перебували під наглядом медиків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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