Російські війська завдали подвійного удару по Слов’янську Донецької області. Окупанти обстріляли один і той самий район міста з різницею в одну годину.

Оновлено о 16:08. Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Слов’янська міська військова адміністрація.

Атака на Слов’янськ 18 вересня: наслідки

Внаслідок російських ударів у Слов’янську зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали:

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приватний та багатоповерхові житлові будинки;

торговельні павільйони ринку Привокзальний;

відділення Нової пошти;

кав’ярня та п’ять магазинів;

чотири автомобілі;

адміністративна будівля.

Станом на зараз щонайменше вісім людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Слов’янську. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Як зазначають у Слов’янській МВА, на місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Слов’янська МВА

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