Подвійний удар по Слов’янську: вісім поранених, пошкоджено ринок та будинки
Російські війська завдали подвійного удару по Слов’янську Донецької області. Окупанти обстріляли один і той самий район міста з різницею в одну годину.
Оновлено о 16:08. Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Слов’янська міська військова адміністрація.
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Внаслідок російських ударів у Слов’янську зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали:
- приватний та багатоповерхові житлові будинки;
- торговельні павільйони ринку Привокзальний;
- відділення Нової пошти;
- кав’ярня та п’ять магазинів;
- чотири автомобілі;
- адміністративна будівля.
Станом на зараз щонайменше вісім людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Слов’янську. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Як зазначають у Слов’янській МВА, на місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Слов’янська МВА