Вибухи в Одесі 18 вересня: РФ вдарила по центру міста, є влучання в адмінбудівлю
Вибухи в Одесі пролунали вдень 18 вересня. Росіяни вдарили дронами по центру міста, є влучання в адміністративну будівлю.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Вибухи в Одесі 18 вересня: які наслідки
– Ворог атакував місто. Вдарив по людному місцю в центрі Одеси. Пошкоджена адмінбудівля, – написав він о 16:18.
За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, адмінбудівля була пошкоджена реактивним безпілотником.
Станом на 16:58 відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Один із них – у важкому стані. Усі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 18 вересня російські війська масовано атакували Одесу та область.
У місті була пошкоджена двоповерхова будівля, що не експлуатується. В області зазнали пошкоджень підприємство та складські приміщення.
Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще п’ять. Є влучання в будівлю ліцею, теплиці та кілька автівок. Відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.