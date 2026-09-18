Вибухи в Одесі пролунали вдень 18 вересня. Росіяни вдарили дронами по центру міста, є влучання в адміністративну будівлю.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 18 вересня: які наслідки

– Ворог атакував місто. Вдарив по людному місцю в центрі Одеси. Пошкоджена адмінбудівля, – написав він о 16:18.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, адмінбудівля була пошкоджена реактивним безпілотником.

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Станом на 16:58 відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Один із них – у важкому стані. Усі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня російські війська масовано атакували Одесу та область.

У місті була пошкоджена двоповерхова будівля, що не експлуатується. В області зазнали пошкоджень підприємство та складські приміщення.

Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще п’ять. Є влучання в будівлю ліцею, теплиці та кілька автівок. Відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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