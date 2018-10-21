Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у першому матчі на підсумковому турнірі року WTA Finals 2018 у Сінгапурі.

Еліна Світоліна стартувала на підсумковому турнірі року – WTA Finals 2018 з ефектної перемоги.

Суперницею українки в першому матчі була п’ята ракетка світу Петра Квітова з Чехії.

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Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився перемогою Світоліної у двох партіях – 6:3, 6:3.

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova! Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua — WTA (@WTA) 21 октября 2018 г.

Нагадаємо, підсумковий турнір року 2018 відбудеться у Сінгапурі з 21 по 28 жовтня.

Попереду у Світоліної ще два матчі групи проти Кароліни Плішкової і Каролін Возняцкі.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images