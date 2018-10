Еліна Світоліна стартувала на підсумковому турнірі року – WTA Finals 2018 з ефектної перемоги.

Суперницею українки в першому матчі була п’ята ракетка світу Петра Квітова з Чехії.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився перемогою Світоліної у двох партіях – 6:3, 6:3.

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!

Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua

— WTA (@WTA) 21 октября 2018 г.