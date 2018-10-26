Українка Еліна Світоліна після перемоги у важкому матчі проти Каролін Возняцкі вперше вийшла в півфінал Підсумкового турніру в Сінгапурі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як розслабляється після важкого матчу.

На своїй сторінці в Twitter перша ракетка України поділилася фото, де їй роблять масаж у шість рук після третьої перемоги на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

– Який матч! Масаж у шість рук – це те, що потрібно! Побачимося в суботу! – підписала свій пост Світоліна.

Фото: Instagram.

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Нагадаємо, що українська тенісистка вперше в історії вийшла в півфінал Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $7 млн.

У чвертьфіналі Світоліна обіграла третю ракетку Каролін Возняцкі.