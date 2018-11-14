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Українець Новіков став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков став чемпіоном світу U-23.

Український борець Семен Новіков виборов золото на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби U-23, який нині проходить у Бухаресті (Румунія).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте: Усик нокаутував Белью і захистив пояси

У фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кг Семен Новіков взяв гору над суперником з Куби Даніелем Грегоричом (10:2).

Також бронзову нагороду змагань виборов Олександр Грушин, який у вазі до 63 кг здолав іранця Карамалі Далхані (12:4).

Раніше Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту.

Фото: ukrwrestling.

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Алла Черкасова
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