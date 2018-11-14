Український борець греко-римського стилю Семен Новіков став чемпіоном світу U-23.
Український борець Семен Новіков виборов золото на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби U-23, який нині проходить у Бухаресті (Румунія).
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
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У фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кг Семен Новіков взяв гору над суперником з Куби Даніелем Грегоричом (10:2).
Також бронзову нагороду змагань виборов Олександр Грушин, який у вазі до 63 кг здолав іранця Карамалі Далхані (12:4).
Раніше Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту.
Фото: ukrwrestling.
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