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Травмований Неймар влаштував вечірку на 500 людей і розплакався

Форвард ПСЖ Неймар не стримав емоцій під час промови, яку виголошував на вечірці з приводу свого дня народження.

Неймар

Форвард ПСЖ Неймар влаштував грандіозну вечірку в одному з павільйонів на Єлісейських полях з нагоди свого 27-річчя. Всього на подію зірковий бразилець запросив 500 гостей.

Про це повідомляє видання ESPN.

Під час вечірки Неймар на милицях, виголосив промову і розплакався.

— Спортсмени розуміють, як мені складно зараз бути з милицями. Але ви допомагаєте мені залишатися сильним. Я відчуваю себе щасливим, дивлячись на вас. Хочу виходити на поле і займатися своєю справою — грати в футбол. Кращим подарунком на день народження була б нова плюсневая кістка, – сказав Неймар.

З зіркових гостей вечірку відвідали наставник ПСЖ Томас Тухель, а також гравці парижан Кіліан Мбаппе, Дані Алвес, Джанлуїджі Буффон, Едінсон Кавані, діджей Боб Сінклер та бразильський співак Веслі Сафадан.

Читайте: Неймар на милицях облаяв журналіста

Нагадаємо, бразилець зазнав ушкодження 23 січня в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Страстурга і не зможе вийти на поле наступні 3 місяці.

ФотоAndre DurÃo | Dreamstime.com.

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