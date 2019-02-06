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Вперше в історії! Україна виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу

Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала віце-чемпіонкою світу у дисципліні паралельний слалом.

Анамері Данча

Аннамарі Данча зайняла рекордне для збірної України шосте місце на ЧС-2019 з фрістайлу та сноубордингу, який проходить у США, пише Sporarena.

28-річна спортсменка завоювала срібло в паралельному слаломі з результатом 43,23 сек.

Так, у фінальному заїзді проти швейцарки Юліє Цогг українка поступилася суперниці на фініші на одну секунду.

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Опубліковано Mikhail Renzhyn Вівторок, 5 лютого 2019 р.

До слова, еше одна українка Олександра Мальована зайняла 34 місце, Олександр Бєлінський – 27 місце, Роман Олександрівський 34-е, Євген Гулій – не фінішував.

Нагадаємо, українські спортсмени не поїдуть на зимову Універсіаду в Росію.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

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