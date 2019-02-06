Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала віце-чемпіонкою світу у дисципліні паралельний слалом.
Аннамарі Данча зайняла рекордне для збірної України шосте місце на ЧС-2019 з фрістайлу та сноубордингу, який проходить у США, пише Sporarena.
28-річна спортсменка завоювала срібло в паралельному слаломі з результатом 43,23 сек.
Так, у фінальному заїзді проти швейцарки Юліє Цогг українка поступилася суперниці на фініші на одну секунду.
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Опубліковано Mikhail Renzhyn Вівторок, 5 лютого 2019 р.
На наших очах твориться історія!!!
Українська сноубордистка Аннамарі Данча – віце-чемпіонка світу у дисципліні паралельний слалом.
Вітаємо спортсменку, її тренерів та рідне Закарпаття, а також всю Україну!!! pic.twitter.com/9khWoueUca
— НОК України (@OlympicUA) 5 февраля 2019 г.
Аннамарі Данча завоювала срібло в паралельному слаломі на ЧС-2019 – це перша медаль в історії українського сноубордингу pic.twitter.com/gUAW6usfTp
— Vira Oliynyk (@Virochka) 5 февраля 2019 г.
⚡️ Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу!
Так, виявляється, у нас є цей вид спорту.
Аннамарі Данча – срібна призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere pic.twitter.com/Ov3GOKI64U
— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 5 февраля 2019 г.
До слова, еше одна українка Олександра Мальована зайняла 34 місце, Олександр Бєлінський – 27 місце, Роман Олександрівський 34-е, Євген Гулій – не фінішував.
Нагадаємо, українські спортсмени не поїдуть на зимову Універсіаду в Росію.
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images