Аннамарі Данча зайняла рекордне для збірної України шосте місце на ЧС-2019 з фрістайлу та сноубордингу, який проходить у США, пише Sporarena.

28-річна спортсменка завоювала срібло в паралельному слаломі з результатом 43,23 сек.

Так, у фінальному заїзді проти швейцарки Юліє Цогг українка поступилася суперниці на фініші на одну секунду.

Читайте: Світоліна обійшла Коноплянку в рейтингу найпопулярніших спортсменів України

⚡️ Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу!

Так, виявляється, у нас є цей вид спорту.

Аннамарі Данча – срібна призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere pic.twitter.com/Ov3GOKI64U

— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 5 февраля 2019 г.