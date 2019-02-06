Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала віце-чемпіонкою світу у дисципліні паралельний слалом.

Аннамарі Данча зайняла рекордне для збірної України шосте місце на ЧС-2019 з фрістайлу та сноубордингу, який проходить у США, пише Sporarena.

28-річна спортсменка завоювала срібло в паралельному слаломі з результатом 43,23 сек.

Так, у фінальному заїзді проти швейцарки Юліє Цогг українка поступилася суперниці на фініші на одну секунду.

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На наших очах твориться історія!!! Українська сноубордистка Аннамарі Данча – віце-чемпіонка світу у дисципліні паралельний слалом. Вітаємо спортсменку, її тренерів та рідне Закарпаття, а також всю Україну!!! pic.twitter.com/9khWoueUca — НОК України (@OlympicUA) 5 февраля 2019 г.

Аннамарі Данча завоювала срібло в паралельному слаломі на ЧС-2019 – це перша медаль в історії українського сноубордингу pic.twitter.com/gUAW6usfTp — Vira Oliynyk (@Virochka) 5 февраля 2019 г.

⚡️ Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу! Так, виявляється, у нас є цей вид спорту. Аннамарі Данча – срібна призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere pic.twitter.com/Ov3GOKI64U — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 5 февраля 2019 г.

До слова, еше одна українка Олександра Мальована зайняла 34 місце, Олександр Бєлінський – 27 місце, Роман Олександрівський 34-е, Євген Гулій – не фінішував.

Нагадаємо, українські спортсмени не поїдуть на зимову Універсіаду в Росію.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images