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Футболіст Сампдорії потрапив в ДТП під час поліцейської погоні

Форвард Сампдорії Грегоре Дефрель потрапив в ДТП у стані алкогольного сп’яніння, тікаючи від поліції.

Грегоре Дефрель

Французький форвард Сампдорії Грегоре Дефрель потрапив у ДТП, намагаючись втекти від поліції на своїй автівці Mercedes C63 Amg.

В результаті аварії футболіст не постраждав, але в його крові виявили високий вміст алкоголю. У Дефреля відібрали водійські права до з’ясування усіх деталей.

В результаті ДТП було пошкоджено декілька авто і знесені дорожні знаки.

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Також стало відомо, що клуб оштрафує Дефреля на велику суму та поверне влітку в Рому.

27-річний Дефрель перейшов в Сампдорію влітку 2018 року з Роми на правах оренди за €1,5 млн. У нинішньому сезоні француз взяв участь в 26 матчах, у яких відзначився 6 забитими м’ячами. В арендній угоді Сампдорія має право викупу гравця.

Раніше колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста потрапив в аварію.

Джерело: Gianluca Dimarzio

Фото: Gregoire Defrel

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