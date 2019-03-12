Форвард Сампдорії Грегоре Дефрель потрапив в ДТП у стані алкогольного сп’яніння, тікаючи від поліції.
Французький форвард Сампдорії Грегоре Дефрель потрапив у ДТП, намагаючись втекти від поліції на своїй автівці Mercedes C63 Amg.
В результаті аварії футболіст не постраждав, але в його крові виявили високий вміст алкоголю. У Дефреля відібрали водійські права до з’ясування усіх деталей.
В результаті ДТП було пошкоджено декілька авто і знесені дорожні знаки.
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Також стало відомо, що клуб оштрафує Дефреля на велику суму та поверне влітку в Рому.
27-річний Дефрель перейшов в Сампдорію влітку 2018 року з Роми на правах оренди за €1,5 млн. У нинішньому сезоні француз взяв участь в 26 матчах, у яких відзначився 6 забитими м’ячами. В арендній угоді Сампдорія має право викупу гравця.
Раніше колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста потрапив в аварію.
Джерело: Gianluca Dimarzio
Фото: Gregoire Defrel