Члени збірної команди Бангладеш з крикету прямували в мечеть Аль-Нур, коли почалася стрільба. В цей момент з храму почали вибігати поранені жертви. Спортсмени встигли повернутися у свій автобус та благополучно дістатися до готелю.

Alhamdulillah Allah save us today while shooting in Christchurch in the mosque…we r extremely lucky…never want to see this things happen again….pray for us

— Mushfiqur Rahim (@mushfiqur15) 15 марта 2019 г.