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Факти / Спорт

Збірна Бангладеш з крикету ледь не загинула у теракті в Новій Зеландії

Члени збірної Бангладеш по крикету дивом не потрапили під стрілянину в новозеландській мечеті в місті Крайстчерч.

Сборная Бангладеш по крикету

Члени збірної команди Бангладеш з крикету прямували в мечеть Аль-Нур, коли почалася стрільба. В цей момент з храму почали вибігати поранені жертви. Спортсмени встигли повернутися у свій автобус та благополучно дістатися до готелю.

— Нам дуже пощастило. Аллах врятував команду. Не хочеться, щоб коли-небудь подібне повторилося, – сказав капітан збірної, Мушфікьюр Рахім.

На цю суботу у збірної Бангладеш була запланована товариська гра зі збірною Нової Зеландії в рамках підготовки до Кубка світу, який відбудеться в Англії та Вельсі з 30 березня по 14 липня.

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Через теракт гру було вирішено скасувати.

Факти ICTV детально розповідають про теракт у Новій Зеландії, хто стоїть за стріляниною та яка ситуація у країні.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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