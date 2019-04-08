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Тоттенгем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем – Манчестер Сіті на Фактах ICTV у вівторок, 9 квітня, о 22.00.

Тоттенгем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Матч Тоттенгем – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 квітня, у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Лондонці у Лізі чемпіонів відчувають себе впевнено. У минулому турі вони здолали Боруссію, вигравши на своєму полі з рахунком 3:0 і закріпивши успіх на виїзді – 0:1.

Манчестер Сіті у цьому сезоні набрав прекрасну форму. За вісім лігочемпіонських матчів команді було складно тільки з Ліоном, з яким вона зустрілася на груповій стадії. Тоді Сіті один раз зіграв внічию і один раз програв.

Читайте: Де дивитися Тоттенгем — Манчестер Сіті

На думку букмекерів, взяти верх у протистоянні 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зможуть саме футболісти, яких очолює Пеп Гвардіола – 1.88 проти 4.10.

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