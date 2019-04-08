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Факти / Спорт

В Англії футболіст 3 години пролежав на газоні в очікуванні медиків

Футболіст Труро Сіті Майкл Герв отримав травму і не міг покинути поле протягом кількох годин.

В Англії футболіст 3 години пролежав на газоні в очікуванні медиків

У шостому дивізіоні Англії під час зустрічі Труро Сіті та Конкорд Рейнджерс футболісту довелося чекати на приїзд медиків 3 години.

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Футболіст Труро Сіті Майкл Герв пошкодив плече приблизно о 16.30 за місцевим часом. Через травму гравця матч не змогли продовжити: Герв не міг покинути поле через гостру біль, а медики на стадіон прибули лише о 19.30.

Герва доставили до госпіталю і залишили для подальшого обстеження. Про характер травми гравця поки нічого не відомо.

Нещодавно голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд влаштував бійку біля одного з барів у Сандерленді.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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