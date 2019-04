У шостому дивізіоні Англії під час зустрічі Труро Сіті та Конкорд Рейнджерс футболісту довелося чекати на приїзд медиків 3 години.

Футболіст Труро Сіті Майкл Герв пошкодив плече приблизно о 16.30 за місцевим часом. Через травму гравця матч не змогли продовжити: Герв не міг покинути поле через гостру біль, а медики на стадіон прибули лише о 19.30.

An injured footballer was left lying on the pitch for more than two and a half hours before an ambulance arrived to take him to hospital.

