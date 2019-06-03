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Факти / Спорт

Реал хоче купити зірку Тоттенгему за €70 млн

Мадридський Реал збирається придбати півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена за €70 млн.

Реал хоче купити зірку Тоттенгему за €70 млн

Реал Мадрид планує купити Крістіана Еріксена, який є півзахисником Тоттенгема.

Мадридці готові заплатити за 27-річного гравця збірної Данії не більше €70 млн. Реал бачить у Еріксені довгострокову заміну Луці Модрічу.

Через рік данець стане вільним агентом.

Читайте: Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів

31 травня президент Реала Флорентіно Перес зустрічався зі своїм колегою з лондонського клубу Деніелом Леві в Мадриді на урочистій вечері присвяченій фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.

Джерело: As

Фото: Getty Images

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