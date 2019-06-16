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Факти / Спорт

Тайсон Ф’юрі у другому раунді відправив у нокаут Тома Шварца

Британський боксер Тайсон Ф’юрі у другому раунді відправив у нокаут німця Тома Шварца.

Фьюри Шварц

У Лас-Вегасі (США) відбувся бій британського супертяжа Тайсона Ф’юрі і німецького боксера Тома Шварца.

У першому раунді Шварц намагався зайняти активну позицію на рингу, проте майже не потрапляв по супернику. У свою чергу Ф’юрі працював точніше джебами та ударами справа.

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У другому раунді Тайсон добив суперника – пропустивши кілька вагомих ударів, Том із закривавленим обличчям присів на канвас.

Суддя відрахував нокдаун, але дав добро на продовження бою. Однак поєдинок став більше схожим на добивання Шварца, який стояв у кутку і терпів удари суперника, поки рефері не зупинив бій.

Раніше Факти ICTV писали, що Тайсон Ф’юрі дуже різко висловився щодо українського боксера Володимира Кличка, назвавши його жалюгідним лузером.

Фото: Getty Images

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