Українка Ольга Харлан здобула перемогу на чемпіонаті Європи з фехтування.
У фіналі з фехтування шаблею чемпіонату Європи, який проходив у Дюссельдорфі, українка Ольга Харлан перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15:12.
У півфіналі Харлан протистояла Анна Мартон, але українці вдалося здобути перемогу з рахунком 15:10.
Таким чином спортсменка завоювала 8-е загальне і 6-е особисте золото.
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Всього Харлан вдалося завоювати 20 медалей чемпіонатів Європи.
До слова, збірна України U-20 стала чемпіоном світу з футболу.
Джерело: НОК України та олімпійська команда
Фото: НОК України та олімпійська команда
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