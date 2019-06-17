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Факти / Спорт

Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування

Українка Ольга Харлан здобула перемогу на чемпіонаті Європи з фехтування.

Ольга Харлан

У фіналі з фехтування шаблею чемпіонату Європи, який проходив у Дюссельдорфі, українка Ольга Харлан перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15:12.

У півфіналі Харлан протистояла Анна Мартон, але українці вдалося здобути перемогу з рахунком 15:10.

Таким чином спортсменка завоювала 8-е загальне і 6-е особисте золото.

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Всього Харлан вдалося завоювати 20 медалей чемпіонатів Європи.

До слова, збірна України U-20 стала чемпіоном світу з футболу.

Джерело: НОК України та олімпійська команда

Фото: НОК України та олімпійська команда

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