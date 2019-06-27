Іспанська Валенсія посперечається з Аталантою та Сампдорією за Руслана Маліновського.

Іспанська Валенсія та італійська Аталанта, які в сезоні-2019/20 виступлять в Лізі чемпіонів, посперечаються з Сампдорією за Руслана Маліновського.

Кажани та бергамці найближчим часом збираються зробити офіційний запит в Генк щодо трансферу українського хавбека.

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Бельгійський клуб поставив цінник на Руслана в €10 млн.

Раніше повідомлялося, що Маліновський дав свою згоду на перехід до Сампдорії, однак майбутнє українця залежить від керівництва Генка.

Нагадаємо, Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.

Источник: Gazzetta Sampdoriana