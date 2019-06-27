PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Валенсія включилася в боротьбу за Маліновського

Іспанська Валенсія посперечається з Аталантою та Сампдорією за Руслана Маліновського.

Руслан Маліновський

Іспанська Валенсія та італійська Аталанта, які в сезоні-2019/20 виступлять в Лізі чемпіонів, посперечаються з Сампдорією за Руслана Маліновського.

Кажани та бергамці найближчим часом збираються зробити офіційний запит в Генк щодо трансферу українського хавбека.

Читайте: Динамо погодило деталі трансферу гравця збірної України

Бельгійський клуб поставив цінник на Руслана в €10 млн.

Раніше повідомлялося, що Маліновський дав свою згоду на перехід до Сампдорії, однак майбутнє українця залежить від керівництва Генка.

Нагадаємо, Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.

ИсточникGazzetta Sampdoriana

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка