Іспанська Валенсія посперечається з Аталантою та Сампдорією за Руслана Маліновського.
Іспанська Валенсія та італійська Аталанта, які в сезоні-2019/20 виступлять в Лізі чемпіонів, посперечаються з Сампдорією за Руслана Маліновського.
Кажани та бергамці найближчим часом збираються зробити офіційний запит в Генк щодо трансферу українського хавбека.
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Бельгійський клуб поставив цінник на Руслана в €10 млн.
Раніше повідомлялося, що Маліновський дав свою згоду на перехід до Сампдорії, однак майбутнє українця залежить від керівництва Генка.
Нагадаємо, Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.
Источник: Gazzetta Sampdoriana
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