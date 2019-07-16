Український правозахисник Руслан Маліновський офіційно перейшов в Аталанту.

Аталанта офіційно підтвердила трансфер українського півзахисника Руслана Маліновського з бельгійського клубу в італійський.

Півзахисник збірної України Маліновський перейшов з бельгійського Генка і це підтвердили обидва клуби. Гравець підписав з командою з Генуї контракт на п’ять років.

Італійські ЗМІ повідомляють, що сума трансферу 26-річного футболіста становить близько ‎€13,7 млн плюс бонуси.

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Нагадаємо, Руслан Маліновський продемонстрував свої вокальні дані перед партнерами по збірній України, виконавши легендарний хіт Френка Сінатри.

Джерело: Atalanta