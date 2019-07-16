Український правозахисник Руслан Маліновський офіційно перейшов в Аталанту.
Аталанта офіційно підтвердила трансфер українського півзахисника Руслана Маліновського з бельгійського клубу в італійський.
Півзахисник збірної України Маліновський перейшов з бельгійського Генка і це підтвердили обидва клуби. Гравець підписав з командою з Генуї контракт на п’ять років.
Італійські ЗМІ повідомляють, що сума трансферу 26-річного футболіста становить близько €13,7 млн плюс бонуси.
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Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta!Welcome Ruslan!https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 июля 2019 г.
Нагадаємо, Руслан Маліновський продемонстрував свої вокальні дані перед партнерами по збірній України, виконавши легендарний хіт Френка Сінатри.
Джерело: Atalanta