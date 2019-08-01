Колишній чемпіон світу з боксу Карлос Балдомір засуджений до 18 років позбавлення волі за численні випадки сексуального насильства над однією з дочок.

Екс-чемпіона світу з боксу у напівсередній вазі Карлоса Балдоміра засудили до 18 років позбавлення волі. Вирок спортсмену виніс суд Буенос-Айреса.

Балдоміра засудили за сексуальне насильство над власною восьмирічною донькою.

Заяву до поліції подала колишня дружина боксера, повідомивши, що у період з 2012 по 2014 роки їх малолітня донька неодноразово піддавалася сексуальним домаганням з боку батька.

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Заслухавши свідчення жертви, психологи дійшли висновку, що історія не є вигадкою.

Окрім колишньої дружини та доньки, свідчення проти 48-річного чоловіка дали ще 13 чоловік.

За свою боксерську кар’єру Балдомір провів 71 поєдинок, з яких 49 закінчилися перемогою.

Раніше проти МакГрегора завели кримінальну справу про сексуальне насильство.