PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ґвалтував рідну доньку! Екс-чемпіон світу з боксу засуджений на 18 років

Колишній чемпіон світу з боксу Карлос Балдомір засуджений до 18 років позбавлення волі за численні випадки сексуального насильства над однією з дочок.

Карлос Балдомир осужден на 18 лет

Екс-чемпіона світу з боксу у напівсередній вазі Карлоса Балдоміра засудили до 18 років позбавлення волі. Вирок спортсмену виніс суд Буенос-Айреса.

Балдоміра засудили за сексуальне насильство над власною восьмирічною донькою.

Заяву до поліції подала колишня дружина боксера, повідомивши, що у період з 2012 по 2014 роки їх малолітня донька неодноразово піддавалася сексуальним домаганням з боку батька.

Читайте: Захисника Тоттенгема заарештували за підозрою у домашньому насильстві

Заслухавши свідчення жертви, психологи дійшли висновку, що історія не є вигадкою.

Окрім колишньої дружини та доньки, свідчення проти 48-річного чоловіка дали ще 13 чоловік.

За свою боксерську кар’єру Балдомір провів 71 поєдинок, з яких 49 закінчилися перемогою.

Раніше проти МакГрегора завели кримінальну справу про сексуальне насильство.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Усик назвав найкращого боксера світу у суперваговиках
Дерев’янченко домовився про бій з Альваресом
Сина екс-чемпіона світу з боксу госпіталізували після спарингу
Цілував та обсипав купюрами! Російського боксера зняли з рейсу через домагання
Найкращий боксер Аргентини у суперлегкій вазі помер після бою
У Росії помер 36-річний боксер Ігнатьєв
Російський боксер Максим Дадашев помер від отриманих травм в бою
Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка