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Факти / Спорт

Фанати Евертона на краудфандингу зібрали £1 тис., щоб зробити банер

Фанати Евертона запустили краудфандінговую кампанію зі збору коштів на антирасистський банер.

Евертон эмблема клуба

Вболівальники ліверпульського Евертона запустили краудфандингову компанію зі збору коштів на антирасистський банер для новачка команди Мойзе Кіна.

Збір успішно подолав встановлену планку £1 тис. менше ніж за день.

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Мойзе Кін перейшов до Евертона з туринського Ювентуса, підписавши контракт з ірисками терміном на 5 років. Трансфер Кіна обійшовся Евертону в €30 млн.

19-річний італієць потрапив в епіцентр уваги після того, як зазнав расистських образ у матчі Серії А у квітні 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що футболіст Арсенала розплакався через расистські образи.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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