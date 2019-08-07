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Факти / Спорт

Марта Костюк показала свого російського бойфренда

Українська тенісистка Марта Костюк похизувалася фото з відпочинку разом зі своїм російським бойфрендом.

Марта Костюк

17-річна українська тенісистка Марта Костюк зустрічається з 19-річним російським тенісистом Олексієм Захаровим.

Зараз пара разом проводить свій вільний час у США.

Тенісистка вже більше року знаходиться у стосунках з Захаровим, однак лише зараз потішила шанувальників спільним фото. А ось Захаров частенько хизується спільними фото з чарівною українською тенісисткою.

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У коментарях парочку часто називають Ромео та Джульєттою.

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Марта Костюк показала свого російського бойфренда / 9 фотографий

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна показала Київ своєму бойфренду Гаелю Монфісу.

ФотоMarta KostyukAlexey Zakharov

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