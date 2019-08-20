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Факти / Спорт

Ювентус готовий віддати за Неймара €100 млн та Дібалу – AS

Туринський Ювентус вступив у переговори з французьким ПСЖ щодо трансферу Неймара.

Неймар

Спортивний директор туринського Ювентуса Фабіо Паратічі запропонував керівництву Парі Сен-Жермена за бразильського форварда Неймара €100 млн та Пауло Дібалу.

Італійці готові запропонувати бразильцю таку ж зарплату, яку він отримує у Парижі — €37 млн.

Читайте: З фан-шопу ПСЖ прибрали всі товари з зображенням Неймара

Раніше Барселона запропонувала ПСЖ багато варіантів щодо трансферу Неймара, зокрема і оренду з правом викупу, але французи відхилили всі пропозиції каталонців.

В це трансфере вікно Ювентус вже витратив €188 млн.

Нагадаємо, головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі пропустить старт Серії А через пневмонію.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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