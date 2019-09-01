Василь Ломаченко заявив, що прагне завоювати усі пояси у легкій вазі.
Василь Ломаченко після перемоги над британцем Люком Кемпбеллом поставив за мету стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
Український боксер вже володіє трьома титулами: WBO, WBA та WBC. Ломаченку, щоб повністю підкорити легку вагу, залишилося здобути пояс IBF.
При цьому українець зазначив, що бій за титут IBF не буде наступним.
– Не в цьому році, не в наступному поєдинку, – сказав Ломаченко.
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Нині пояс, якого бракує нашому боксеру, утримує ганець Річард Коммі, який вийде в ринг 14 грудня проти американця Теофімо Лопеса.
Як повідомлялося, Ломаченко переміг Кемпбелла за очками і завоював пояс WBC.
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