Василь Ломаченко заявив, що прагне завоювати усі пояси у легкій вазі.

Василь Ломаченко після перемоги над британцем Люком Кемпбеллом поставив за мету стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Український боксер вже володіє трьома титулами: WBO, WBA та WBC. Ломаченку, щоб повністю підкорити легку вагу, залишилося здобути пояс IBF.

При цьому українець зазначив, що бій за титут IBF не буде наступним.

– Не в цьому році, не в наступному поєдинку, – сказав Ломаченко.

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Нині пояс, якого бракує нашому боксеру, утримує ганець Річард Коммі, який вийде в ринг 14 грудня проти американця Теофімо Лопеса.

Як повідомлялося, Ломаченко переміг Кемпбелла за очками і завоював пояс WBC.