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Факти / Спорт

Українка Дарина Снігур перемогла в турнірі ITF

17-річна українка Дарина Снігур виграла турнір ITF в ізраїльському Кирьят-Шмоні.

Дарина Снігур

Дарина Снігур у фіналі  ITF перемогла британку Майю Лумсден 6:1, 6:4.

Таким чином юна українка виграла вже третій турнір з початку року.

Читайте: Світоліна без шансів програла Халеп та покинула Вімблдон

У липні у фіналі юніорського Вімблдону 17-річна українка обіграла американку Алексу Ноель.

Перемога на турнірі в Ізраїлі забезпечить Снігур місце у топ-330 світового рейтингу.

Фото: Федерація тенісу України

Джерело: Укрінформ

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