Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо порівняв свої досягнення з досягненнями чемпіона WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка.

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо запропонував чемпіону WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василю Ломаченку схилитися перед його досягненнями.

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На своїй сторінці в Instagram американець порівняв свої успіхи у кар’єрі бійця з успіхами українця у боксі. Сехудо вирішив, що досягнув більше за Ломаченка і запропонував йому схилити перед ним коліно.

— У кого краще резюме? Василь Ломаченко: 2-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в 3-х дивізіонах з боксу; Генрі Сехудо: 1-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу в двох видах спорту, член Залу слави в двох видах спорту. Ломаченко, можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном, – написав Сехудо.

Сехудо вже не вперше провокує Ломаченка. Востаннє він робив це влітку, запитавши у своїх фанатів, що він зробить з Ломаченком. Однак йому відповів сам Василь, виклавши відео Ентоні Кролли після нокауту.

— Ось, що буде, – підписав Лома.

here’s an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7 — LOMA (@VasylLomachenko) June 23, 2019

Нагадаємо, у серпні Сехудо в соціальній мережі кинув виклик чемпіонці UFC Валентині Шевченко.

Фото: Henry Cejudo