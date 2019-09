Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо запропонував чемпіону WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василю Ломаченку схилитися перед його досягненнями.

Читайте: Ломаченко переміг Кемпбелла за очками і завоював пояс WBC

На своїй сторінці в Instagram американець порівняв свої успіхи у кар’єрі бійця з успіхами українця у боксі. Сехудо вирішив, що досягнув більше за Ломаченка і запропонував йому схилити перед ним коліно.

Сехудо вже не вперше провокує Ломаченка. Востаннє він робив це влітку, запитавши у своїх фанатів, що він зробить з Ломаченком. Однак йому відповів сам Василь, виклавши відео Ентоні Кролли після нокауту.

here’s an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7

— LOMA (@VasylLomachenko) June 23, 2019