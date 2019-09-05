Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо порівняв свої досягнення з досягненнями чемпіона WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка.
Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо запропонував чемпіону WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василю Ломаченку схилитися перед його досягненнями.
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На своїй сторінці в Instagram американець порівняв свої успіхи у кар’єрі бійця з успіхами українця у боксі. Сехудо вирішив, що досягнув більше за Ломаченка і запропонував йому схилити перед ним коліно.
— У кого краще резюме? Василь Ломаченко: 2-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в 3-х дивізіонах з боксу; Генрі Сехудо: 1-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу в двох видах спорту, член Залу слави в двох видах спорту. Ломаченко, можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном, – написав Сехудо.
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Who has the better Combate resume? Vasiliy Lomachenko 2x Olympic gold medal 3 division world champion boxing Henry “Triple C” Cejudo 1x Olympic champion Two division world champion UFC Two sport world champion Two sport hall of fame @lomachenkovasiliy You can bend the knee to Triple C!
Сехудо вже не вперше провокує Ломаченка. Востаннє він робив це влітку, запитавши у своїх фанатів, що він зробить з Ломаченком. Однак йому відповів сам Василь, виклавши відео Ентоні Кролли після нокауту.
— Ось, що буде, – підписав Лома.
here’s an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7
— LOMA (@VasylLomachenko) June 23, 2019
Нагадаємо, у серпні Сехудо в соціальній мережі кинув виклик чемпіонці UFC Валентині Шевченко.
Фото: Henry Cejudo