Хавбек збірної Франції та лондонського Челсі Н’Голо Канте зробив незвичний подарунок для одного з фанатів синіх.

Півзахисник лондонського Челсі Н’Голо Канте відвідав весілля доньки одного з вболівальників команди.

Батько нареченої запросив на урочисту церемонію вінчання Канте, оскільки його син є великим фанатом аристократів.

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Спершу футболіст змушений був відмовитися через збори з національною командою, але у серпні француз отримав травму і не зміг прибути у розташування збірної. Тому Канте ощасливив фаната, відгукнувшись на його запрошення відвідати весілля.

— Ми подружилися, коли нас познайомив мій друг, і він прийшов в мій ресторан Chak89. Я запросив Канте на весілля. Спершу він не міг прийти через матчі збірної, але через травму повідомив, що прийде. Він залишався до кінця весілля і був дуже добрий з усіма, роздавав автографи і робив селфі з гостями, – сказав фанат Френк Халід.

When your favourite @ChelseaFC player attends your daughters wedding, it’s an amazing feeling. Thank you @nglkante #CFC pic.twitter.com/kVKnKTNUil — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 1, 2019

Нині француз відновлюється після отриманої травми. У поточному сезоні гравець провів два матчі за синіх в АПЛ.

До речі, Челсі показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.