Півзахисник лондонського Челсі Н’Голо Канте відвідав весілля доньки одного з вболівальників команди.

Батько нареченої запросив на урочисту церемонію вінчання Канте, оскільки його син є великим фанатом аристократів.

Спершу футболіст змушений був відмовитися через збори з національною командою, але у серпні француз отримав травму і не зміг прибути у розташування збірної. Тому Канте ощасливив фаната, відгукнувшись на його запрошення відвідати весілля.

When your favourite @ChelseaFC player attends your daughters wedding, it’s an amazing feeling. Thank you @nglkante #CFC pic.twitter.com/kVKnKTNUil

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 1, 2019