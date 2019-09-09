Іспанець Рафаель Надаль вчетверте в кар’єрі став переможцем US Open.

Іспанець Рафаель Надаль у фіналі US Open обіграв у п’яти сетах росіянина Данііла Медведєва з рахунком 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Зустріч пройшла на стадіоні Артура Еша і тривала 4 години та 49 хвилин.

Медведєв зробив 14 ейсів, 4 подвійні помилки і реалізував 5 брейк-пойнтів з 15. На рахунку Надаля 5 подач навиліт, 5 подвійних помилок, а також 6 реалізованих брейк-пойнтів з 21.

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Рахунок в очних протистояннях тепер 2:0 на користь іспанця.

Для Надаля це вже четверта перемога на US Open в кар’єрі, а 19 на турнірах серії Grand Slam.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна дійшла до півфіналу US Open, де поступилася у двох сетах Серені Вільямс.