PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ігуаїн на тренуванні Ювентуса буцнув тренера та ледь не розтрощив щит

В аргентинського форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна на тренуванні команди здали нерви.

Гонсало Игуаин

Форвард туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн дав волю емоціям на тренуванні перед матчем першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Читайте: Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми

Аргентинець не зміг прийняти м’яч від партнера по команді і зі злості вдарив по коліні одного з асистентів Мауріціо Саррі. Після цього Ігуаін продовжив виплескувати свої емоції вже на рекламному щиті, який кілька разів вдарив ногою. Форварда вдалося заспокїти захиснику Леонардо Бонуччі.

Минулий сезон Ігуаїн провів на правах оренди в лондонському Челсі.

Нагадаємо, чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль неочікувано зазнав поразки у першому колі групового етапу від Наполі.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Криштиану Роналду
Космічні цифри Роналду: став відомий річний заробіток футболіста
Неймар
Ювентус готовий віддати за Неймара €100 млн та Дібалу – AS
Маурицио Сарри
Наставник Ювентуса Саррі пропустить старт Серії А через хворобу
Форма Ювентуса третий комплект
Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми
Форма Ювентуса
Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах
Криштиану Роналду
Роналду стрибнув на поліцейського у Китаї
Криштиану Роналду
Роналду розізлився на Саррі через заміну
Буффон вернулся в Ювентус
Ювентус оголосив про повернення Буффона
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка