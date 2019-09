Форвард туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн дав волю емоціям на тренуванні перед матчем першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Аргентинець не зміг прийняти м’яч від партнера по команді і зі злості вдарив по коліні одного з асистентів Мауріціо Саррі. Після цього Ігуаін продовжив виплескувати свої емоції вже на рекламному щиті, який кілька разів вдарив ногою. Форварда вдалося заспокїти захиснику Леонардо Бонуччі.

You don’t want to make Gonzalo Higuain angry! pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW

— BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019