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Захисник Ліверпуля видалив акаунт у Twitter після поразки від Наполі

Шотландський захисник Ендрю Робертсон видалив свій акаунт у соцмережі Twitter після поразки від Наполі.

Эндрю Робертсон

Після програшу Ліверпуля від італійського Наполі у матчі першого кола групового етапу Ліги чемпіонів, фанати мерсисайдців обрушилися з критикою на 25-річного захисника червоних Ендрю Робертсона.

Наприкінці зустрічі шотландець сфолив на Хосе Кальєхоні, після чого у ворота Ліверпуля арбітр зустрічі Фелікс Брих призначив пенальті. Удар з точки реалізував Дріс Мертенс.

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Шотландець після матчу видалив свій обліковий запис з соцмережі Twitter.

Нагадаємо, Ліверпуль зазнав поразки на Сан-Паоло від Наполі з рахунком 2:0.

Фото: Dreamstime

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